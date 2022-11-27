МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Золото всегда считалось драгоценным металлом, делавшим своего обладателя в глазах окружающих обеспеченным человеком. В наше время оно зачастую становится привлекательным объектом для крупных инвесторов. "Прайм" задался вопросом, насколько интересным может быть этот актив для российских граждан в обозримой перспективе — особенно с учетом того, что доллар становится токсичным. Исход "Великого доллара": где сейчас прячутся деньги россиян

УКРЫТЬ ДЕНЬГИ НАДОЛГО

В течение этого года растет популярность физического золота как инвестиционного актива. Этому способствовали меры со стороны властей — вывод золота из-под НДС при покупке в марте и отмена НДФЛ при продаже слитков летом. В итоге в третьем квартале инвесторы, по данным WGC (World Gold Council, Всемирный совет по золоту; наиболее влиятельная международная ассоциация компаний, связанных с рынком золота), закупили 6,5 тонн инвестиционных монет и слитков.

"С начала текущего года было куплено 20,5 тонн инвестиционного металла, что в пять раз превышает спрос в прошлом году, — рассказывает она. — С учетом средней величины продаж за квартал можно предположить, что за год на внутренний рынок будет продано около 30 тонн золота. Однако данные о продажах крупнейших банков показывают, что инвестиционный спрос на золото в России в 2022 году может превысить ранее ожидавшиеся 50 тонн", — комментирует аналитик по товарным рынкам "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева.

То же касается спроса частных лиц. Клиенты крупных российских банков с начала года увеличили спрос на золотые слитки на десятки и сотни процентов — многие считают их идеальной заменой вложений в ставшую "токсичной" валюту. "В предыдущие годы частники покупали в слитках и монетах три-четыре тонны. То есть речь про десятикратный рост. Именно такой рост мы наблюдали в тех странах, где как раз был отменен НДС — Гонконг, еще некоторые азиатские страны", — указал вице-президент компании "Золотой Монетный Дом" Алексей Вязовский.

Тенденцию подтверждают данные Росстата, опубликовавшего статистику о росте производства золота в октябре на 19,1% относительно октября 2021 года и на 3,3% — в сравнении с сентябрем текущего года. "Это говорит и том, что российские золотодобытчики справились с переориентацией экспортных поставок, а также о том, что внутренний спрос на золото продолжает расти", — полагает Лукичева. Будет только хуже: какие риски ждут экономику в 2023 году

Золото надежно позволяет укрыть капитал на длительный срок, не отражается в системных организациях, как, например, недвижимость, акции или депозиты. В целом металл надежно защищает от рисков политических, военных и инфляционных.

ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ

По мнению Вязовского, тренд на дальнейший рост спроса будет работать, если правительство не предпримет неких шагов, которые осложнят положение покупателей драгоценного металла. "В частности, на днях появился слух, что могут как-то ограничить вывоз частными инвесторами из России золота в слитках. Но это, повторюсь, не подтверждено. Если же никаких дополнительных ограничений не возникнет, то тренд на увеличение объемов, очевидно, продолжится в следующем году", — считает он.

В настоящее время существует предел по стоимости вывозимого золота, эквивалент 10000 долларов, напоминает Лукичева. Эксперты не исключают появления новых ограничений на вывод крупных объемов, однако их эффект для рынка будет зависеть от конкретных мер. "Но вряд ли ограничения будут чувствительными, учитывая, какая работа была проделана для увеличения инвестиционной привлекательности золота в России", — считает Пучкарев.

По его мнению, основным драйвером для золота остается отсутствие качественных альтернатив, сочетающих в себе низкие риски и валютную компоненту. "Можно предположить, что после всплеска спроса в первой половине года рынок стабилизируется на более низких уровнях, — допускает эксперт. — Влияние будет оказывать фактор геополитики, а золото интересно как защитный инструмент от девальвации рубля".

ЦЕНЫ ИДУТ НА РЕКОРД — НАДОЛГО ЛИ?

До конца года цена на золото будет корректироваться — как в долларах, так и в рублях, полагает Вязовский. Он ожидает паузы в повышении процентных ставок, а цена на золото в долларах имеет обратную корреляцию со ставками. "Недавно было сильное крушение западных фондовых рынков, это вызвало серьезную ситуацию — ряд крупных участников буквально качаются, тот же Credit Suisse. И сейчас, я думаю, они добавят ликвидности на рынке", — сказал он.

Во время уходящей недели цена на золото колебалась в районе 1750 долларов за тройскую унцию, но это пока коррекционная стадия. В декабре возможен новый рост, и даже рождественское ралли. В следующем году есть все шансы обойти исторический рекорд в 1990 долларов и выйти за психологическую отметку в 2000 долларов за унцию, считает он.

Однако такой рекорд долго не продержится — на это следует обратить внимание любителям краткосрочных инвестиций. Регуляторы все же вынуждены будут продолжить повышение ставок, и начнется ослабление золота. Оно закончится весной или ближе к лету, но затем может начаться вторая волна коррекции. "Значимым фактором может стать развитие ситуации с коронавирусом в Китае, — рассуждает Лукичева из "Открытие Инвестиции". — Карантины сильно замедляют ювелирное и инвестиционное потребление металла. Кроме того, снижение темпов экономического роста в Китае и в мире в целом может отрицательно отразиться на спросе на ювелирные изделия из золота". Среднегодовую цену на золото в 2023 году эксперт оценивает в пределах 1780 долларов за унцию.

В России стоимость золота в настоящее время находится на очень привлекательном уровне, считает Лукичева. Дальнейшая динамика рублевых цен будет зависеть от курса рубля к доллару США. В то же время развитие внутреннего рынка золота постепенно приведет к формированию цен на основе внутрироссийского спроса и предложения. В этом отношении необходимо следить за действиями регуляторов", — заключила она.