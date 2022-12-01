МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Рубль в четверг днем снижается против доллара и в большей степени падает к евро в условиях роста евровалюты на форексе, следует из данных торгов. Страны ЕС предварительно согласовали потолок цен на нефть, сообщили СМИ

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.00 мск рос на 42 копейки, до 61,41 рубля, евро – на 1,35 рубля, до 64,43 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом прибавлял 11 копеек, до 8,7 рубля, а объем торгов им составлял 33,4 миллиарда рублей против 36 миллиардов по евро и 50,2 миллиарда по доллару.

Доллар рос к рублю на 0,7%, евро – на 2,1%, юань — на 1,2%. Рублевая цена нефти составляла около 5,45 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в четверг днем падет против доллара и в большей степени к евро следуя за ростом евровалюты на форексе. Евро на форексе растет на 0,9%, до 1,0499 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,8% до 105 пунктов.

Давление на доллар исходит от слов главы Федрезерва США Джерома Пауэлла о том, что финрегулятор считает замедление повышения ставок "хорошим способом сбалансировать риски".

Стоимость нефти растет на 2,2% до 88,8 долларов за баррель сорта Brent. Инвесторы продолжают следить за перспективами спроса и предложения нефти. Так, инвесторы ожидают заседание ОПЕК+, которое запланировано на воскресенье, 4 декабря. Трейдеры оценивают вероятность того, будут ли изменены параметры нефтяного соглашения.

ПРОГНОЗЫ

Курс пока будет находиться в диапазоне 60,5-61,5 рубля за доллар, ждем конкретики по ценовому потолку на российскую нефть, комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

С одной стороны, в ноябре-декабре должен усиливаться предновогодний импорт, а, с другой, впереди официальный старт европейского эмбарго на поставки российской нефти, и это давит на курс рубля, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

"Соответственно, рынок готовится к росту неопределенности с поступлением внешней выручки", — добавляет он.