Рубль снижается к доллару и больше теряет к евро вслед за динамикой форекса
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Рубль в четверг днем снижается против доллара и в большей степени падает к евро в условиях роста евровалюты на форексе, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.00 мск рос на 42 копейки, до 61,41 рубля, евро – на 1,35 рубля, до 64,43 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" при этом прибавлял 11 копеек, до 8,7 рубля, а объем торгов им составлял 33,4 миллиарда рублей против 36 миллиардов по евро и 50,2 миллиарда по доллару.
Доллар рос к рублю на 0,7%, евро – на 2,1%, юань — на 1,2%. Рублевая цена нефти составляла около 5,45 тысячи за баррель сорта Brent.
РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Российская валюта в четверг днем падет против доллара и в большей степени к евро следуя за ростом евровалюты на форексе. Евро на форексе растет на 0,9%, до 1,0499 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,8% до 105 пунктов.
Давление на доллар исходит от слов главы Федрезерва США Джерома Пауэлла о том, что финрегулятор считает замедление повышения ставок "хорошим способом сбалансировать риски".
Стоимость нефти растет на 2,2% до 88,8 долларов за баррель сорта Brent. Инвесторы продолжают следить за перспективами спроса и предложения нефти. Так, инвесторы ожидают заседание ОПЕК+, которое запланировано на воскресенье, 4 декабря. Трейдеры оценивают вероятность того, будут ли изменены параметры нефтяного соглашения.
ПРОГНОЗЫ
Курс пока будет находиться в диапазоне 60,5-61,5 рубля за доллар, ждем конкретики по ценовому потолку на российскую нефть, комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
С одной стороны, в ноябре-декабре должен усиливаться предновогодний импорт, а, с другой, впереди официальный старт европейского эмбарго на поставки российской нефти, и это давит на курс рубля, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".
"Соответственно, рынок готовится к росту неопределенности с поступлением внешней выручки", — добавляет он.
https://1prime.ru/Forex/20221201/839024863.html