МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Валюта РФ подешевела к доллару и евро по итогам торгов четверга: снизилась к доллару до 61,49 рубля и к евро — до 64,48 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 50 копеек, до 61,49 рубля, евро — на 1,4 рубля, до 64,48 рубля.