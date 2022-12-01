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2022
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Рубль ослаб к доллару и евро по итогам четверга
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Валюта РФ подешевела к доллару и евро по итогам торгов четверга: снизилась к доллару до 61,49 рубля и к евро — до 64,48 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 01.12.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Валюта РФ подешевела к доллару и евро по итогам торгов четверга: снизилась к доллару до 61,49 рубля и к евро — до 64,48 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 50 копеек, до 61,49 рубля, евро — на 1,4 рубля, до 64,48 рубля.