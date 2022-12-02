МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Рубль днем в пятницу снижается к основным торгующимся на Московской бирже валютам на фоне подешевевшей в предыдущие дни нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Российский рынок акций показал умеренное снижение в пятницу днем

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.37 мск повышался на 35 копеек, до 61,84 рубля, евро — на 25 копеек, до 64,73 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом рос на 5 копеек, до 8,77 рубля, а объем торгов им составлял 50,6 миллиарда рублей против 54,9 миллиарда по евро и 62 миллиардов по доллару.

Доллар рос к рублю на 0,5%, юань – тоже на 0,5%, евро – на 0,4%. Рублевая цена нефти составляла около 5,4 тысячи за баррель сорта Brent.

ЦБ РФ, наряду с официальным курсом доллара и евро, стал публиковать на своем сайте аналогичный показатель и по юаню. На выходные и понедельник для доллара он составляет 61,7749 рубля, для евро – 64,9868 рубля, для юаня – 8,78395 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта снижается к доллару, евро и юаню, отыгрывая подешевевшую в предыдущие дни нефть.

"Курс доллара в пятницу вплотную приблизился к верхней границе диапазона 60 – 62 рубля. Активное снижение последних двух дней — это отложенный эффект месячного снижения нефтяных котировок накануне, а также влияние ускорившейся недельной инфляции. Кроме того, на национальную валюту оказывает давление новости по потолку цен на нефть со стороны ЕС", — комментирует Евгений Линчик из УК "Первая".

Рынок нефти повышается в пятницу на 0,4%, до 87,2 доллара за баррель сорта Brent. Однако от максимумов 7 ноября (99,6 доллара), после которого преобладало падение, нефть подешевела уже на 12%, а в понедельник она обновила минимум с января на отметке 80,81 доллара.

Западные санкции в отношении поставок российских энергоресурсов вносят неопределенность относительно перспектив предложения. Рынки также ждут очередного заседания ОПЕК+, которое состоится в воскресенье, 4 декабря. Инвесторы оценивают вероятность того, будут ли изменены параметры нефтяного соглашения.

ПРОГНОЗЫ

Рубль в последние дни демонстрирует склонность к краткосрочному ослаблению, ускорения которого можно ожидать при закреплении курса выше 62,5 рубля против доллара, 65 рублей против евро и 8,85 рубля против китайского юаня, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Курс доллара в ближайшие сессии будет тестировать уровни в коридоре 61,9-62,5 рубля, считает Александр Фетисов из Россельхозбанка.

"Что касается юаня, то здесь больше влияния внешних факторов: умеренное ослабление доллара после заявлений главы Федрезерва США Пауэлла о возможности более плавной траектории ужесточения политики ФРС; ожидания по дальнейшей корректировке политики "нулевой терпимости" к ковиду в Китае. Допускаем дальнейшее движение курса юаня к отметкам 8,9 рубля, а затем и к 9,2 рубля", — добавляет он.