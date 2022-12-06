МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Доллар слабо меняется к мировым валютам во вторник утром, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы проявляют осторожность на фоне отсутствия значимых новостей, при этом ожидая новую серию заседаний мировых ЦБ на следующей неделе. Путин расширил перечень разрешенных валютных операций между резидентами

По состоянию на 7.55 мск курс евро к доллару рос до 1,0495 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0491 доллара. Курс доллара к иене понимался до 136,82 иены со 136,74 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,08%, до 105,21 пункта.

Во вторник рынки не ожидают важных данных для валютного рынка. Лишь позднее в ходе торгов будет опубликована статистика по торговому балансу США в октябре. Аналитики полагают, что дефицит вырос до 80 миллиардов с 73,3 миллиарда в сентябре.

На следующей неделе ряд мировых центробанков проведет очередные заседания, рынки полагают, что регуляторы продолжат повышать ставки. По данным CME Group, Федеральная резервная система (ФРС) США может по итогам встречи 13-14 декабря повысить ставку на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. Повышение может стать седьмым подряд.

В свою очередь, Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, может поднять ставку четвертый раз подряд — на 50 базисных пунктов, до 2,5%. Банк Англии при этом, как прогнозируют аналитики, сохранит ставку на уровне 3% после восьми повышений, которые начались в декабре прошлого года.