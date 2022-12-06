МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Рубль во вторник продолжает падать четвертую сессию против доллара и евро и седьмую – к юаню на фоне дешевеющей нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов. В Египте планируют разрешить платить за билеты в пирамиды Гизы рублями

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.00 мск повышался на 47 копеек, до 62,82 рубля, евро рос на 15 копеек, до 66,15 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом прибавлял 2 копейки до 8,95 рубля, а объем торгов им составлял 83,5 миллиарда рублей против 32 миллиардов по евро и 63,5 миллиарда по доллару.

Доллар рос к рублю на 0,8%, евро – на 0,3%, юань — на 0,2%. Рублевая цена нефти составляла около 5,15 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта во вторник днем продолжила снижаться против основных торгуемых на Московской бирже валют, следуя за снижением нефтяных котировок в район минимумов с января.

"Ослабление российской национальной валюты обусловлено снижением нефтяных котировок, а также локальным укреплением американской валюты на форексе", — комментирует Иван Капустянский из УК "Первая". В частности, доллар к 15.30 мск растет на 0,4% — до 6,99 юаня.

Стоимость нефти к 16.00 мск падала на 1,3% до 81,6 доллара за баррель сорта Brent, подбираясь к минимуму ноября (80,61 доллара), который, в свою очередь, оказался минимальной отметкой с января.

Мировые ЦБ ужесточают монетарную политику и повышают базовые учетные ставки на фоне высокой инфляции, что, в свою очередь, поддерживает опасения по поводу рецессии мировой экономики. Такая ситуация может негативно отразиться на глобальном нефтяном спросе.

На следующей неделе пройдут заседания крупных мировых ЦБ, в том числе Федеральной резервной системы (ФРС) США, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии. Рынки полагают, что ФРС и ЕЦБ повысят свои ключевые ставки, а британский регулятор — сохранит.

ПРОГНОЗЫ

Пока непонятно, как в итоге скажется на состоянии рынка и российских экспортных доходах последние антироссийские нефтяные санкции запада, однако для рынка это стало сигналом роста рисков ослабления рубля, рассуждает Владимир Брагин из УК "Альфа-Капитал".

"Однако с учетом того, что итоговое влияние на цены для российского экспорта неочевидны, текущее ослабление рубля вряд ли превратится в устойчивый тренд. Тем более с учетом текущих значений профицита торгового баланса и счета текущих операций", — добавляет он.

До конца текущей недели курс доллара продолжит борьбу за отметку 63 рубля, однако коррективы в рынок может внести изменение настроений на рынке нефти в сторону позитива, полагает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

В среднесрочной перспективе рубль продолжит тяготеть к снижению на фоне сохраняющихся проинфляционных рисков, считает Капустянский.