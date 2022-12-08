МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. В четверг китайский юань снизился, хотя в среду власти ослабили карантинные меры. Вероятно, это решение уже было учтено в котировках, а участники рынка исходили из того, что путь к восстановлению экономики будет тернистым. Финансист рассказал, как поступить с деньгами до Нового года

Континентальный юань немного снизился от уровня закрытия среды и на момент написания статьи торговался около 6,9770 за доллар США, хотя перед открытием торгов Народный банк Китая установил более высокий срединный курс.

Объявление о смягчении ограничений в среду не вызвало у инвесторов большого энтузиазма.

По словам трейдеров, коррекция этих мер уже была отражена в обменных курсах, в результате чего с начала ноября юань подскочил против доллара США примерно на 5%. Теперь рынки сосредоточили внимание на том, как Пекин будет справляться с растущей заболеваемостью. Курс рубля снижается к основным валютам

По словам аналитиков Nomura, "путь к полной отмене ограничений может быть долгим, болезненным и неровным", потому что Китай, видимо, не подготовлен к сильным волнам заражения COVID.

В Nomura говорят, что в Китае переболело всего около 0,13% населения, что далеко от уровня, необходимого для выработки коллективного иммунитета.

Давление на юань оказали также вышедшие в среду данные, показавшие сокращение экспорта Китая в ноябре по сравнению с ноябрем прошлого года на 8,7% и сокращение импорта за тот же период на 10,6%.

"Мы ожидаем, что и в декабре, и в течение значительного периода в 2023 году экспорт будет сокращаться подобным темпом", — говорят аналитики Nomura.