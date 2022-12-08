МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в четверг продолжает коррекционное повышение среды, последовавшее после нескольких дней падения, попытки рынка нефти стабилизироваться поддерживают курс российской валюты, следует из данных торгов и комментариев экспертов. В нефти новый стресс, но рубль молодец

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.09 мск снижался на 9 копеек, до 62,66 рубля, евро — на 20 копеек, до 65,88 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" терял 2 копейки, до 8,99 рубля, а объем торгов им составлял 40,6 миллиарда рублей против 32,6 миллиарда по евро и 69 миллиардов по доллару.

Доллар снижался к рублю на 0,1%, евро – на 0,3%, юань — на 0,2%. Рублевая цена нефти составляла около 4,9 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВВЕРХ

Российская валюта в четверг продолжает повышаться против основных торгуемых на Московской бирже валют, корректируя ощутимое падение первых дней декабря.

"Способствует укреплению национальной валюты локальная стабилизация цен на рынке нефти. Кроме того, полностью отыгран негативный новостной фон, связанный с введением потолка цен на российскую нефть со стороны ЕС", — комментирует Иван Капустянский из УК "Первая".

"Отчасти восстановление рубля объясняется попытками нефтяных котировок скорректироваться вверх после падения с конца прошлой недели", — считает Юрий Кравченко из компании "Велес Капитал".

Стоимость нефти на 16.09 мск росла на 1,6%, до 78,4 доллара за баррель сорта Brent. Таким образом, после падения в начале декабря с уровня 87 долларов отмечаются попытки выйти вечером в плюс и закрепиться на отметке 80 долларов.

Внимание инвесторов обращено в сторону Китая, который продолжает ослаблять карантинные ограничения, что поддерживает ожидания по спросу на углеводородное топливо. КНР является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти.

ПРОГНОЗЫ

Сообщения о скором принятии в ЕС девятого пакета санкций пока заметно не влияют на динамику рубля, курс доллара, вероятно, продолжит находиться вблизи уровня 63 рубля, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Ближе к середине-концу декабря рубль получит дополнительную поддержку в виде реализации экспортной выручки налогоплательщиками, считает Капустянский из УК "Первая".