МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов переходит к росту против доллара и прибавляет к юаню: инвалюты торгуются по 62,72 рубля и 8,98 рубля соответственно, по евро сделок пока нет, следует из данных Московской биржи. Рубль вечером растерял рост на фоне неуверенности рынка нефти

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск снижался на 5 копеек — до 62,72 рубля, юаня — на 2 копейки, до 8,98 рубля.

Минутами ранее доллар максимально дорожал до 62,94 рубля.