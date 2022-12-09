Мосбиржа: рубль подорожал к доллару до 62,72, и юаню - до 8,98
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов переходит к росту против доллара и прибавляет к юаню: инвалюты торгуются по 62,72 рубля и 8,98 рубля соответственно, по евро сделок пока нет, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск снижался на 5 копеек — до 62,72 рубля, юаня — на 2 копейки, до 8,98 рубля.
Минутами ранее доллар максимально дорожал до 62,94 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20221209/839109408.html
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