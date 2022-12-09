МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. В начале сессии пятницы китайский юань укрепился против доллара США до максимума за три месяца, так как инвесторы проигнорировали слабые экономические данные и надеются на восстановление экономики Китая, после того как власти ослабили карантинные меры. Курс доллара снижается в ожидании решений Федрезерва

Вышедшие в пятницу данные показали слабость цен производителей и потребительских цен в ноябре, подав сигнал о том, что рост заболеваемости COVID оказывал давление на вторую по величине экономику мира.

Индекс цен производителей в ноябре по сравнению с ноябрем предыдущего года снизился на 1,3%, причем снижение наблюдалось второй месяц подряд. Рост индекса потребительских цен замедлился до 1,6% с 2,1% в октябре.

Участники рынка не обратили внимания на эти данные, считая, что самые тяжелые проблемы, которые создала для китайской экономики пандемия, уже позади.

По словам аналитиков, данные по ценам могут позволить центральному банку Китая еще больше смягчить денежно-кредитную политику. Путин расширил перечень разрешенных валютных операций между резидентами

"На этой неделе юань держится неплохо, хотя и колеблется немного после роста (более чем на 1%) в понедельник", — сказал аналитик RBC Capital Markets Элвин Тэн.

По его словам, ослабление ограничений обеспечивает устойчивость юаня.

В начале континентальных торгов пара доллар/юань опускалась до минимума с 13 сентября 6,9300 и, видимо, закончит неделю на негативной территории. Пара открылась на уровне 6,9500, а на момент написания статьи торговалась по 6,9590.

Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 6,9588 против 6,9606 в четверг. Оффшорный юань торговался по 6,9547 за доллар.

Индекс доллара снизился до 104,515 от уровня закрытия четверга 104,774.