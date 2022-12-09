МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Рубль утром в пятницу продолжает повышаться к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи. Рубль вечером растерял рост на фоне неуверенности рынка нефти

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.27 мск снижался на 51 копейку — до 62,26 рубля, евро — на 27 копеек, до 65,93 рубля, юаня — на 5 копеек, до 8,95 рубля.

Объем торгов долларом составлял 18,2 миллиарда рублей, юанем — 15,7 миллиарда, евро – 5,7 миллиарда рублей.

В краткосрочном плане потенциал укрепления иностранных валют к рублю выглядит ограниченным, считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"По нашим оценкам, курс доллара может завершить торги пятницы в нижней части диапазона 62-63 рубля на фоне фиксации прибыли спекулянтами в конце недели после роста валюты США на этой неделе", — комментирует он.

Текущий уровень нефтяных котировок (около 76 долларов за баррель марки Brent) достаточно близок к установленному Западом лимиту цены для России, что нивелирует эффект этой ограничительной меры, поэтому она влияет на рынок незначительно, считает Георгий Ващенко из Freedom Finance Global. На этом фоне он ожидает продолжения колебаний курса в пределах 62–63 рублей за доллар.