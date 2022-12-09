МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. В пятницу британский фунт торгуется почти без изменений против доллара США, но по-прежнему находится недалеко от самого высокого уровня почти за шесть месяцев, тогда как инвесторы ожидают важных заседаний центральных банков на следующей неделе, включая заседание Банка Англии. Необходимо "оздоровить кровеносную систему" ЕАЭС, заявил Лукашенко

Экономисты прогнозируют, что Банк Англии повысит ключевую процентную ставку еще на 50 базисных пунктов, несмотря на то, что экономика вступает в рецессию. Вместе с тем они считают, что Банк Англии занимает самую мягкую позицию среди ключевых центральных банков, так как на своем последнем заседании в ноябре он отказался ориентироваться на рыночные котировки при повышении ставки.

"Мы не ожидаем сильной динамики в течение следующих нескольких дней, потому что результаты ближайших заседаний центральных банков труднопредсказуемы", — говорит Мэтью Райан, аналитик Ebury.

"В долгосрочной перспективе мы настроены позитивно в отношении фунта, так как рынки в настоящее время учитывают в котировках наихудший сценарий для британской экономики, хотя эта оценка, вероятно, немного преувеличена", — добавляет он.

Пара фунт/доллар торгуется почти без изменений, по 1,2246. В понедельник она достигла максимума с середины июня 1,2345. Пара евро/фунт снизилась на 0,1%, до 0,8615 после достижения трехмесячного минимума ранее в декабре.

В опубликованном в пятницу докладе Банка Англии сказано, что инфляционные ожидания в Великобритании на среднесрочную перспективу в ноябре усилились, что стало источником озабоченности многих руководителей центрального банка. Вместе с тем инфляционные ожидания на год вперед ослабли. В Великобритании запланировали реформу финансового сектора

"Формирование дна в мировой экономике на фоне слишком пессимистичных ожиданий, а также достижение максимальных процентных ставок ключевых центральных банков на фоне ослабления инфляционного давления может вызвать рост евро и фунта против доллара США", — считают аналитики HSBC.

Однако некоторые аналитики, включая экономистов JP Morgan, которые ожидают падения фунта на 11% против доллара в 2023 году, придерживаются более пессимистичного прогноза, так как, по их мнению, слабые перспективы экономики продолжат оказывать давление на британскую валюту.

Фунт рос с конца сентября, а разница в доходности между британскими и немецкими гособлигациями сократилась, когда Банк Англии принял меры, чтобы избежать краха финансовых рыкнув после того, как бывший министр финансов Квази Квартенг предложил план необеспеченного сокращения налогов и дальнейшего увеличения госдолга.

В конце октября новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак и министр финансов Джереми Хант приняли план восстановления доверия, что успокоило рынки.

Аналитики ING считают, что фунт исчерпал возможности роста на этих мерах, и его дальнейшее укрепление маловероятно.