МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Стоимость доллара меняется разнонаправленно к евро и иене в понедельник днем, свидетельствуют данные торгов. Рынки пребывают в ожидании заседания Федрезерва США.

По состоянию на 14.32 мск курс евро к доллару растет до 1,0568 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,053 доллара. Курс доллара к иене понимается до 136,75 иены со 136,56 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,07%, до 104,73 пункта.

Рынки пребывают в ожидании заседания ФРС США, которое пройдет 13-14 декабря. По его итогам регулятор объявит решение по ставке и обновит макроэкономические показатели. Также на пресс-конференции выступит председатель центробанка Джером Пауэлл. По данным CME Group, более 74% экспертов допускают замедление темпов повышения ставки ФРС до 50 базисных пунктов после четырех повышений на 75 базисных пунктов. Также в среду, 14 декабря, состоятся заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии. Эксперты полагают, что оба регулятора поднимут ставки на 50 базисных пунктов, до 3,5% и 2,5% соответственно. До этого ставки были ими повышены на 75 базисных пунктов.

Аналитики Mizuho Bank, мнение которых приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, считают, что заседания крупнейших центральных банков, включая ФРС "потенциально могут привести к большой волатильности на рынках, особенно учитывая ощутимую напряженность между инфляционными рисками и опасениями рецессии, вызванными политикой банков", говорится в комментарии аналитиков Mizuho Bank.

Кроме того, инвесторы ожидают статистику по инфляции в США, публикация которой запланирована на вечер вторника. Аналитики полагают, что годовой рост потребительских цен за ноябрь замедлился до 7,3% с 7,7% в октябре. Таким образом, значение может показать снижение пятый месяц подряд с пиковых почти 9%, при этом показатель остается заметно выше целевого уровня в 2%.