МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии.

По состоянию на 18.43 мск курс евро к доллару растет до 1,0543 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,053 доллара. Курс доллара к иене понимается до 137,27 иены со 136,56 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,04%, до 104,85 пункта.

На среду, 14 декабря, запланировано заседание Федеральной резервной системы. По данным CME Group, 77% аналитиков ожидают повышение учетной ставки центробанка на 50 базисных пунктов – до 4,25-4,5%. До этого Федрезерв четыре раза подряд повышал ставку на 75 пунктов. Возможное смягчение монетарной политики регулятора негативно влияет на доллар США.

При принятии решения ФРС обратит внимание на статистику по инфляции в США, публикация которой запланирована на вечер вторника. Аналитики полагают, что годовой рост потребительских цен за ноябрь замедлился до 7,3% с 7,7% в октябре. Таким образом, значение может показать снижение пятый месяц подряд с пиковых почти 9%, при этом показатель остается заметно выше целевого уровня в 2%.

Кроме того, инвесторы ждут заседания Европейского центрального банка и Банка Англии в четверг, 15 декабря. Аналитики предполагают, что оба регулятора повысят свою ключевую ставку на 50 базисных пунктов.

"Ожидается, что ЕЦБ, ФРС и Банк Англии повысят ставки на 50 базисных пунктов каждый, а темпы ужесточения, похоже, замедлятся", — сказала агентству Франс Пресс глава инвестиционного отдела Interactive Investor Виктория Сколар (Victoria Scholar).