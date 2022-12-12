МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Валюта РФ снизилась к доллару до 62,8 рубля, а к китайскому юаню — до 8,99 рубля, следует из данных Московской биржи. Не шути так! Saxo Bank не зря шокирует мир своими прогнозами

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 37 копеек, до 62,8 рубля, юаня — на 1 копейку, до 8,99 рубля, евро поднялся на 82 копейки, до 66,37 рубля.