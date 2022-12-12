2022-12-12T19:18:13+03:00
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2022-12-12T19:18:13+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20221212/839143950.html
Доллар на Мосбирже завершил торги повышением до 62,8 рубля
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Валюта РФ снизилась к доллару до 62,8 рубля, а к китайскому юаню — до 8,99 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за... ПРАЙМ, 12.12.2022
валюта, рынки, новости, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Валюта РФ снизилась к доллару до 62,8 рубля, а к китайскому юаню — до 8,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 37 копеек, до 62,8 рубля, юаня — на 1 копейку, до 8,99 рубля, евро поднялся на 82 копейки, до 66,37 рубля.