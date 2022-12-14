МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Доллар в среду утром в целом стабилен к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Позже в среду инвесторы ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Брокер раскрыл хитрость, как правильно покупать доллары

По состоянию на 7.46 мск курс евро к доллару снижался до 1,0622 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,063 доллара. Курс доллара к иене опускался до 135,53 иены со 135,57 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 104,11 пункта.

В среду завершается очередное двухдневное заседание ФРС США. По данным CME Group, 79% экспертов ожидают, что регулятор на фоне сильной макростатистики замедлит темпы повышения ставки до 50 базисных пунктов. Таким образом, показатель составит 4,25-4,5% годовых. До этого ставка четыре раза подряд повышалась на 75 базисных пунктов.

Также регулятор обновит макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Рынки будут ждать сигналов по дальнейшей монетарной политике ФРС, а также оценок ситуации в экономике. Госдума продлила мораторий на наказания за валютные нарушения из-за санкций

"Пауэлл не спешит говорить то, что хотят услышать рынки. Он вряд ли отклонится от четкой линии, что ФРС сделает все необходимое, чтобы сдержать инфляцию, и что некоторые проблемы будут неизбежны", — считает аналитик Pantheon Macroeconomics Иан Шефердсон (Ian Shepherdson), которого цитирует агентство Франс Пресс. Эксперт считает, что повышение ставки на половину процентного пункта является "решенной сделкой".

В четверг также пройдут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии. Аналитики ждут, что оба регулятора поднимут ставки также на 50 базисных пунктов — до 3,5% и 2,5% соответственно. До этого они повысили ставки на 75 базисных пунктов, как и ФРС.