МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Российский рубль усилил снижение к доллару и юаню и перешел к снижению к европейской валюте, евро подскочил выше 69 рублей впервые с 30 мая, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 08.03 мск рос на 69 копеек, до 64,69 рубля, юаня — на 9,6 копейки, до 9,261 рубля, евро — на 78 копеек, до 69,1 рубля. В начале торгов евро снижался к рублю на 9,8 копеек.

Доллар на Мосбирже уже достигал 64,88 рубля, максимума с 6 июля. Юань доходил до 9,298 рубля, максимума с 1 августа. Евро подскакивал до 69,24 рубля, максимума с 30 мая.