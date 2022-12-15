Курс евро поднялся выше 69 рублей впервые с 30 мая
Курс евро на Мосбирже превысил 69 рублей впервые с 30 мая, доллар вырос до 64,69 рубля
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Российский рубль усилил снижение к доллару и юаню и перешел к снижению к европейской валюте, евро подскочил выше 69 рублей впервые с 30 мая, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 08.03 мск рос на 69 копеек, до 64,69 рубля, юаня — на 9,6 копейки, до 9,261 рубля, евро — на 78 копеек, до 69,1 рубля. В начале торгов евро снижался к рублю на 9,8 копеек.
Доллар на Мосбирже уже достигал 64,88 рубля, максимума с 6 июля. Юань доходил до 9,298 рубля, максимума с 1 августа. Евро подскакивал до 69,24 рубля, максимума с 30 мая.
https://1prime.ru/Forex/20221215/839178225.html
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