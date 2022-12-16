МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Евро и фунт стерлингов в пятницу утром дорожают к доллару после повышения ключевых ставок Европейского центрального банка и Банка Англии, свидетельствуют данные торгов. Ловушка для нефтедоллара: что саудиты пообещали Китаю за спиной США

По состоянию на 7.42 мск курс евро к доллару рос до 1,0648 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0626 доллара, курс фунта стерлингов к доллару — до 1,2211 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2176 доллара. Курс доллара к иене снижался до 137,29 иены со 137,76 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,16%, до 104,39 пункта.

В четверг были объявлены итоги очередных заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Оба регулятора повысили ключевые ставки на 50 базисных пунктов — до 2,5% и 3,5% соответственно.

При этом ЕЦБ заявил, что считает уместным дальнейшее повышение учетной ставки для снижения годовой инфляции до целевых 2%. Британский центробанк также отметил, что допускает дальнейшее повышение учетной ставки для возвращения к целевому уровню инфляции в случае развития экономической ситуации в соответствии с ноябрьскими прогнозами.

"Эти действия центробанков были ожидаемы, но это все еще не помогло делу, учитывая, что более высокие ставки будут неизбежно сдерживать экономическую активность", — цитирует агентство Франс Пресс рыночного аналитика Briefing.com Патрика О'Харе (Patrick O'Hare).