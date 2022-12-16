МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Российский рубль замедлил снижение к доллару и юаню и вышел в плюс к евро: доллар торгуется у 64,6 рубля, юань — по 9,24 рубля, а евро понизился до 68,81 рубля после утреннего скачка выше 69 рублей, следует из данных Московской биржи. Финансист раскрыл, с каким долларом уже можно попрощаться

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.33 мск рос на 26 копеек — до 64,61 рубля, юаня — на 2,5 копейки, до 9,24 рубля, евро снижался на 19 копеек — до 68,81 рубля.

Утром доллар на Мосбирже достигал 64,53 рубля, юань — 9,249 рубля, а евро подскакивал до 69,15 рубля.

Объем торгов долларом к текущему моменту составляет более 7,3 миллиарда рублей, юанем — превысил 7 миллиардов рублей, евро — более 2,5 миллиарда рублей. Путин назвал рубль одной из сильнейших валют

"В пятницу утром российская валюта воздержалась от обновления локальных минимумов и ждет подведения итогов заседания ЦБ РФ, который с высокой долей вероятности сохранит процентную ставку на уровне 7,5%", — комментирует Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"На утро пятницы доллар вновь открылся ростом, тестируя локальный уровень сопротивления на отметке 64,5 рубля. При этом внешний фон остается пессимистичным, что ослабляет позиции национальной валюты. Мы полагаем, что у доллара сохраняется потенциал выхода к отметке 65 рублей, однако отметим, что рост выглядит ограниченным на фоне активизации экспортеров в преддверии налоговых выплат на следующей неделе", — говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка.