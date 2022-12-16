МОСКВА, 16 дек- ПРАЙМ. Рубль в пятницу снижается к доллару и юаню, но растет к евро, такая динамика соответствует стабилизации курса после ощутимого ослабления в предыдущие дни ко всем иностранным валютам, следует из данных Мосбиржи. Набиуллина оценила влияние санкций ЕС на рубль

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.36 мск повышался на 31 копейку, до 64,66 рубля, юаня — на 4 копейки, до 9,25 рубля, евро снижался на 22 копейки, до 68,78 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составил 64,2 миллиарда рублей против 32 миллиарда по евро и 55,4 миллиарда по доллару.

Доллар поднялся к рублю на 0,5%, юань – на 0,4%, евро терял 0,4%. Рублевая цена нефти составила около 5,1 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в пятницу дешевеет к американской и китайской валюте, но прибавляет к европейской в рамках стабилизации после активного падения против всех основных валют в предыдущие дни.

Попытки стабилизации, возможно, обусловлены фиксацией прибыли некоторыми игроками, продающими инвалюту, в том числе и в рамках подготовки к пику налогового периода декабря. Относительно завершения прошлой недели доллар на этой максимально поднимался уже на 2,52 рубля (+4%), евро – на 3,82 рубля (+5,8%), юань – на 32 копейки (+3,6%).

"Экспортеры могут пользоваться благоприятным курсом и реализовывать часть выручки в преддверии пика налогового периода декабря. Это может оказать поддержку национальной валюте. Пик выплат в этом месяце придется на 27 число", — комментирует Иван Капустянский из УК "Первая".

ЦБ НЕ ИЗМЕНИЛ КУРСОВУЮ ДИНАМИКУ

Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной, второй раз подряд оставив ее на уровне 7,5% годовых. Проинфляционные риски в России выросли и преобладают над дезинфляционными, текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным, считает регулятор. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента

Влияния фактора ключевой ставки на российские финансовые рынки сейчас может и не быть, поскольку ожидания участников биржевого процесса сводились именно к такому исходу, отмечает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций".

Курс рубля мало зависит от ключевой ставки в краткосрочном плане, также считает Дмитрий Полевой из компании "Локо Инвест".

"Здесь фокус — на скорости и масштабах снижения профицита текущего счета. Считаем, что курс достиг локальных минимумов, в ближайшие месяцы ждем колебаний в диапазоне 62-65 рубля за доллар, на следующей неделе не исключен возврат к 63 рублям за доллар", — говорит он.

ПРОГНОЗЫ

Рубль довольно спокойно пережил решение ЦБ РФ поставке, поскольку большинство на рынке ждало сохранения прежних параметров денежной политики, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Research". Финансист раскрыл, с каким долларом уже можно попрощаться

"Попытки некоторых представителей бизнеса реализовать турецкий сценарий не нашли отклика у Банка России. Рубль слабел против доллара и юаня, но укреплялся против евро. То есть уже можно говорить о признаках стабилизации, а на следующей неделе спрос на рубли должен будет заметно возрасти в связи с приближением налоговых платежей", — ожидает он.

На следующей неделе курс доллара будет сохраняться в диапазоне 63,5-65 рублей в условиях повышения предложения валюты со стороны экспортеров, отмечает Александр Фетисов из Россельхозбанка.

"Стоит ждать краткосрочной консолидации юаня на уровнях 9,20-9,25 рубля. Полагаем, что краткосрочный потенциал роста курса юаня в значительной степени исчерпан. Это может быть связано с ослаблением курса юаня по отношению к доллару на форексе после "жесткого" релиза ФРС США и удручающей статистики по промышленному производству и розничным продажам Китая", — добавляет он.