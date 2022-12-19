2022-12-19T15:27:00+03:00
2022-12-19T15:42:15+03:00
2022-12-19T15:27:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20221219/839228773.html
Евро поднялся до 72 рублей впервые с 11 мая
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Курс евро на Московской бирже уже поднялся выше 72 рублей – очередного максимума с мая, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами "завтра" на 15.37 мск рос на 3,08... ПРАЙМ, 19.12.2022
валюта, рынки, новости, евро, валюта, рубль
https://1prime.ru/images/83311/00/833110058.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83311/00/833110058.jpg
https://1prime.ru/images/83311/00/833110057.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83311/00/833110057.jpg
https://1prime.ru/images/83311/00/833110045.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83311/00/833110045.jpg
https://1prime.ru/oil/20221219/839228222.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Курс евро на Московской бирже уже поднялся выше 72 рублей – очередного максимума с мая, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 15.37 мск рос на 3,08 рубля, до 72,18 рубля (впервые с 11 мая). Доллар дорожает на 3,3 рубля, до 67,95 рубля.