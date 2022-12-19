МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Курс евро на Московской бирже уже поднялся выше 72 рублей – очередного максимума с мая, следует из данных Московской биржи. По указу об ответе на потолок цен на нефть есть наработки, заявил Песков

Курс евро расчетами "завтра" на 15.37 мск рос на 3,08 рубля, до 72,18 рубля (впервые с 11 мая). Доллар дорожает на 3,3 рубля, до 67,95 рубля.