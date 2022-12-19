МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Доллар может по инерции проскочить до 70 рублей, однако дальше слабеть рубль пока не станет, поскольку активизируются продавцы валюты, оценил для РИА Новости текущее падение рубля инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Акции на Мосбирже прибавляют 0,3 процента

Рубль с началом декабря стал слабеть повышенными темпами, а в понедельник усилил падение и обновляет многомесячные минимумы. Так, доллар за день уже максимально дорожал на 3,83 рубля, до 68,48 рубля – максимума с 11 мая. Евро при этом максимально повышался на 3,51 рубля, до 72,61 рубля – максимума с 11 мая, юань — на 53 копейки, до 9,81 рубля – максимума с 7 июля.

Между тем, после дневного натиска рублевых "медведей" наметился некоторый откат инвалют вниз — после 16.00 мск. Курс доллара расчетами "завтра" на 17.15 мск рос на 2,35 рубля, до 67 рублей ровно, юань прибавлял 30 копеек, до 9,58 рубля, евро рос на 2,2 рубля, до 71,3 рубля.

"Курс доллара по инерции от полученного в понедельник импульса может проскочить до психологического уровня 70 рублей, однако дальнейшее ослабление российской валюты пока маловероятно. Рубль уже технически переоценен, а впереди у нас еще декабрьский пик налогового периода, и, скорее всего, экспортеры активизируют продажу валюты для пополнения рублевой ликвидности, это подтолкнет доллар и остальные инвалюты вниз против рубля", — поясняет свой прогноз Суверов.