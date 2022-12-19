МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Рубль в понедельник продемонстрировал сильнейшее за несколько месяцев дневное падение к основным торгующимся на Московской бирже валютам, реализуя кумулятивный эффект накопившегося негатива, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Российский рынок акций немного снизился в основную сессию

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 3,07 рубля, до 67,72 рубля, юань — на 38 копеек, до 9,66 рубля, евро поднялся на 3 рубля, до 72,1 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанем составил 112,4 миллиарда рублей против 54,9 миллиарда по евро и 123,4 миллиарда по доллару.

Доллар к рублю поднялся на 4,75%, евро — на 4,3%, юань — на 4,1%. Такого ощутимого дневного падения не отмечалось уже несколько месяцев. Рублевая цена нефти составила около 5,4 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ПОД ПРЕССИНГОМ

Российская валюта в понедельник попала под резкий прессинг против основных торгуемых на Московской бирже валют.

"Рубль пикировал под влиянием сокращения профицита торгового баланса из-за санкционного сжатия экспорта и одновременного увеличения спроса на зарубежные товары, то есть импульса восстановления импорта. Падение ценовых уровней в нефти также с временным лагом начало сказываться на выручке отечественных экспортеров. Повышенные бюджетные расходы, характерные для конца года, оказывают дополнительное давление на рубль", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Какого-то конкретного негатива, связанного с рублем, нет, национальная валюта снижается на фоне общей конъюнктуры на глобальных рынках, сложившейся на прошлой неделе, считает Иван Капустянский из УК "Первая".

"Ряд ключевых мировых регуляторов пересматривали процентные ставки, а также давали комментарии по дальнейшей денежно-кредитной политике (ДКП). Регуляторы повысили ставки, а также сохранили жесткий взгляд на ДКП. Такая тенденция неизбежно приведет к усилению рецессии мировой экономике, чего и опасаются рынки", — поясняет он.

Российская валюта реагирует на это ослаблением. Кроме того, налицо отложенная реакция на снижение нефтяных котировок за предыдущий месяц, тогда национальная валюта игнорировала этот фактор, добавляет Капустянский.

Текущий внешний позитив при этом в понедельник игнорировался участниками российских валютных торгов. Так, Стоимость нефти на 19.54 мск росла на 1,1% до 79,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался вечером на 0,1% до 104,6 пункта. Эта динамика сигнализирует о повышенном спросе на рисковые активы на глобальных рынках.

ПРОГНОЗЫ

Умеренную поддержку рублю краткосрочно может оказать налоговый период, в декабре налоговые выплаты в бюджет и внебюджетные фонды будут примерно на 20% выше, чем в предыдущем месяце, рассуждает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Пик налоговых выплат в этом месяце придется на 27 число, напоминает Капустянский из УК "Первая". "На этом фоне курс может попытаться скорректироваться по отношению к доллару до уровней 63-64 рубля", — оценивает он.

"Локальные отскоки курса к 65-66 рублям за доллар на этой неделе возможны. Вместе с тем доминировать в ближайшее время в текущих условиях все-таки может фундаментальный фактор сокращения торгового профицита. Не исключено, что новый баланс курс доллара попытается нащупать на уровнях ближе к 70 рублям", — добавляет Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Несмотря на внешний негатив, фундаментальных изменений в конъюнктуре для рубля не произошло, и негативная реакция инвесторов в рубле за последние дни выглядит чрезмерной, считает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

"Не исключаем новых максимумов по валюте в ближайшее время, однако с приближением пика налоговых платежей декабря ожидаем возвращения существенной части позиций рубля, утраченных за последние дни", — резюмирует он.