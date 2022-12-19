МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник слабо снижается по отношению к евро, при этом умеренно увеличивается к иене, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.05 мск курс евро к доллару рос до 1,0588 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0582 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 137,02 иены со 136,69 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,18%, до 104,89 пункта.

Валютные инвесторы продолжают оценивать возможные дальнейшие действия Федрезерва США. По итогам декабрьского заседания регулятор повысил свою учетную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25-4,5% годовых.

По данным CME Group, более 60% аналитиков полагают, что в феврале центробанк повысит ставку уже на 25 базисных пунктов. А по словам старшего портфельного менеджера Invesco Мэтта Брилла (Matt Brill), Федрезерв США прекратит повышение ставки после мартовского заседания.

"Я за то, что они повысят ставку в феврале, и я думаю, что они снова повысят ее в марте, но на этом скорее всего все. Этот путь пройден на 90-95%. Я думаю, что верхняя граница была в целом определена, а худшее определенно позади", — цитирует Брилла агентство Блумберг.