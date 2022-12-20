МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к снижению по отношению к евро во вторник вечером после статистики по рынку недвижимости США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.56 мск курс евро к доллару рос до 1,0645 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0605 доллара. До выхода статистики евро дешевел к доллару до 1,06 доллара.

Курс доллара к иене падал на 3,88% — до 131,56 иены с уровня прошлого закрытия 136,88 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,74%, до 103,95 пункта.

Согласно данным минторга США, количество новых домов в стране, строительство которых было начато в ноябре, сократилось на 0,5% по сравнению с пересмотренным показателем октября и составило 1,427 миллиона.

Тем временем иена продолжает сильно дорожать к доллару после того как во вторник Банк Японии в очередной раз сохранил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. При этом регулятор расширил диапазон колебаний для доходности десятилетних гособлигаций до примерно плюс-минус 0,5 процентного пункта (было плюс-минус 0,25 п.п).

"Это должно было произойти, учитывая ускоряющуюся инфляцию в Японии, это просто произошло раньше, чем многие ожидали", — цитирует агентство Блумберг аналитика Asymmetric Advisors Амира Анварзадеха (Amir Anvarzadeh). Эксперт прогнозирует, что этот шаг японского центробанка будет способствовать укреплению иены в дальнейшем.