МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Российская валюта упала во вторник к доллару и юаню: инвалюты "закрыли день", соответственно, по 68,88 рубля и 9,89 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций немного снизился в основную сессию

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,16 рубля, до 68,88 рубля, юаня — на 23 копейки, до 9,89 рубля, евро поднялся на 1,4 рубля, до 73,5 рубля.