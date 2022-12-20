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2022
https://1prime.ru/Forex/20221220/839244840.html
Доллар на Мосбирже завершил торги ростом до 68,88 рубля
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Российская валюта упала во вторник к доллару и юаню: инвалюты "закрыли день", соответственно, по 68,88 рубля и 9,89 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 20.12.2022
валюта, рынки, новости, доллар, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Российская валюта упала во вторник к доллару и юаню: инвалюты "закрыли день", соответственно, по 68,88 рубля и 9,89 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,16 рубля, до 68,88 рубля, юаня — на 23 копейки, до 9,89 рубля, евро поднялся на 1,4 рубля, до 73,5 рубля.