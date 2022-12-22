МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает значительно снижаться и к доллару, и к евро, и к юаню: курс американской валюты поднялся выше 72 рублей, впервые с 29 апреля, европейская — торгуется по 76,85 рубля, юань по 10,27 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 8.38 мск поднимается на 1,02 рубля, до 72,02 рубля, юаня — на 18,8 копейки, до 10,267 рубля, евро — на 1,25 рубля, до 76,85 рубля.