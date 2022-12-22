МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Рубль продолжает снижаться: евро подскакивал выше 77 рублей впервые с 27 апреля, доллар торгуется по 72,3 рубля, юань — по 10,266 рубля, следует из данных Московской биржи. Доля евро в международных расчетах вернулась к майским уровням

Курс евро расчетами "завтра" на 12.06 мск поднимается на 1,33 рубля — до 76,93 рубля и уже поднимался до 77,02 рубля, юаня — на 18,7 копейки, до 10,266 рубля, доллара — на 1,27 рубля, до 72,27 рубля.

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