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Курс евро превысил 77 рублей впервые с 27 апреля
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Рубль продолжает снижаться: евро подскакивал выше 77 рублей впервые с 27 апреля, доллар торгуется по 72,3 рубля, юань — по 10,266 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 22.12.2022
валюта, рынки, новости, торги, мосбиржа, валюты, евро, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Рубль продолжает снижаться: евро подскакивал выше 77 рублей впервые с 27 апреля, доллар торгуется по 72,3 рубля, юань — по 10,266 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 12.06 мск поднимается на 1,33 рубля — до 76,93 рубля и уже поднимался до 77,02 рубля, юаня — на 18,7 копейки, до 10,266 рубля, доллара — на 1,27 рубля, до 72,27 рубля.
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