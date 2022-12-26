МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Доллар в понедельник вечером торгуется разнонаправленно к иене и евро, свидетельствуют данные торгов. На рынках сохраняется слабая динамика, а инвесторы продолжают оценивать экономические данные, опубликованные на прошлой неделе.

По состоянию на 18.44 мск курс евро к доллару растет до 1,0627 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0614 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 132,94 иены со 132,79 иены; курс фунта стерлингов к доллару увеличивается до 1,2075 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,2058 доллара.

В понедельник объем торгов существенно снижен, так как фондовые биржи США, Европы и некоторых стран Азии закрыты на время рождественских праздников.

Рынки продолжают оценивать экономические данные, опубликованные на прошлой неделе. Так, оценка роста ВВП США в третьем квартале была повышена до 3,2% в пересчете на год с 2,9%. При этом доходы населения США в ноябре выросли на 0,4% по сравнению с октябрем, а потребительские расходы увеличились на 0,1% в месячном выражении.

Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в декабре вырос больше прогноза – до 59,7 пункта с ноябрьских 56,8.