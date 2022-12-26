МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Рубль по итогу торговой сессии понедельника вырос к доллару, евро и юаню, отыгрывая пик налогового периода экспортеров, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев экспертов. Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2028 году

Курс доллара расчетами "завтра" в понедельник на 19.00 мск (к закрытию) упал на 91 копейку, до 69,29 рубля, евро — на 2,15 рубля, до 73,55 рубля, юаня — на 15 копеек, до 9,77 рубля.

Объем торгов юанем составил 96,26 миллиарда рублей против 47,02 миллиарда рублей по евро, объем торгов долларом составил 132,99 миллиарда рублей.

РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ

"В начале недели курс рубля к доллару оставался высоко волатильным. Амплитуда дневного диапазона движений валютной пары превысила 2,3 рубля. Склонность к укреплению национальной валюты в понедельник могла быть связана с прохождением через пик налогового периода", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций"

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что заметно выросшие по итогам прошлой недели нефтяные цены и продолжающаяся продажа валютной выручки экспортерами для уплаты налогов способствуют укреплению рубля.

"На 26 декабря приходится пик налоговых выплат, поэтому в конце прошлой недели экспортеры активно продавали валютную выручку, чем спровоцировали укрепление рубля и коррекцию котировок от психологически значимых уровней в 70 рублей за доллар и 75 рублей за евро. Сегодня нацвалюта продолжила укрепляться на фоне роста нефтяных цен", — отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

Также нельзя исключать, по мнению эксперта, что кто-то из отечественных компаний-экспортеров не стал продавать выручку на прошлой неделе, понадеявшись на более выгодный курс сегодня.

ПРОГНОЗЫ

"По нашему мнению, краткосрочно локальные волны укрепления рубля возможны, однако общий тренд будет подводить доллар к отметке 62 рубля", — прогнозирует Бахтин.

Григорьев полагает, что во вторник, после прохождения пика налогового периода, курс доллара может вновь устремиться к отметке 70 рублей.

"Ориентируемся на курс рубля к доллару до конца декабря в пределах 67,5–72,5 рубля. В следующем году начнет действовать новое бюджетное правило, направленное на ослабление нацвалюты для увеличения рублевой выручки экспортеров и планового наполнения бюджета, поэтому прогнозируем снижение стоимости "россиянина" против доллара в диапазон 72–80 рублей, особенно во время налогового периода (пик выплат обычно приходится на 25-е число месяца)", — прогнозирует Чернов.