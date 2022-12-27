МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Курс рубля днем усиливает снижение: значение евро поднялось до 76 рублей, доллар закрепляется выше 71 рубля, а курс юаня — выше 10 рублей, следует из данных Московской биржи.

Здание Центрального банка РФ в Москве

ЦБ предложил ввести новую категорию кредитов для малоимущих заемщиков

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.07 мск растет на 1,88 рубля, до 71,17 рубля, юаня — на 31 копейку, до 10,08 рубля, евро — на 2,48 рубля, до 76,03 рубля.