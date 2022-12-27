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2022
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Курс евро поднялся выше 76 рублей, доллар — выше 71 рубля
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Курс рубля днем усиливает снижение: значение евро поднялось до 76 рублей, доллар закрепляется выше 71 рубля, а курс юаня — выше 10 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 27.12.2022
валюта, рынки, новости, валюта, рубль, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Курс рубля днем усиливает снижение: значение евро поднялось до 76 рублей, доллар закрепляется выше 71 рубля, а курс юаня — выше 10 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.07 мск растет на 1,88 рубля, до 71,17 рубля, юаня — на 31 копейку, до 10,08 рубля, евро — на 2,48 рубля, до 76,03 рубля.