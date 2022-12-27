МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Курс рубля днем усиливает снижение: значение евро поднялось до 76 рублей, доллар закрепляется выше 71 рубля, а курс юаня — выше 10 рублей, следует из данных Московской биржи. ЦБ предложил ввести новую категорию кредитов для малоимущих заемщиков

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.07 мск растет на 1,88 рубля, до 71,17 рубля, юаня — на 31 копейку, до 10,08 рубля, евро — на 2,48 рубля, до 76,03 рубля.