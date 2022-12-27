МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером демонстрирует разнонаправленную динамику по отношению к другим основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.33 мск курс евро к доллару растет до 1,065 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0635 доллара, курс доллара к иене — до 133,3 иены со 132,86 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,26%, до 104,04 пункта.

На валютном рынке во вторник наблюдается разнонаправленная динамика котировок доллара к евро и иене. На этой неделе отсутствуют важные макроэкономические события в связи с недавно прошедшим католическим рождеством.

Единственная статистика на этой неделе будет опубликована в четверг. Аналитики полагают, что число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло за неделю до 225 тысяч с показателя предыдущей недели в 216 тысяч.