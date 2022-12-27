МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Рубль по итогу торговой сессии вторника упал к доллару, евро и юаню на фоне прохождения пика налогового периода и увеличения позиций инвесторов в валютный активах перед праздниками, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев экспертов. Сильный рубль — правильная история для граждан и для страны, уверен Орешкин

Курс доллара расчетами "завтра" во вторник на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 1,11 рубля, до 70,4 рубля, евро — на 1,45 рубля, до 75 рублей, юаня — на 21 копейку, до 9,98 рубля.

Объем торгов юанем составил 132,39 миллиарда рублей против 43,91 миллиарда рублей по евро, объем торгов долларом составил 126,96 миллиарда рублей.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Во вторник движение курса рубля к доллару отличалось повышенной волатильностью, замечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Валютная пара в течение торговой сессии ходила в широком диапазоне 68,3-71,4 рубля. По его мнению, факторы ослабления российской валюты после прохождения через пик налогового периода снова перевешивают — это и ожидания ухудшения показателей торгового баланса, и традиционная для предпраздничных дней склонность многих инвесторов увеличивать позиции в валютных активах.

"Последнее связано с опасениями реализации какого-либо серьезного внешнего негатива в течение предстоящих длинных праздников", — отмечает эксперт.

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что ослабление рубля возобновилось в связи со снижением объемов продаж валюты экспортерами после уплаты основных налогов в понедельник. Давление на рубль оказывают и заявления главы Минфина РФ Антона Силуанова о возобновлении с января покупок валюты в рамках бюджетного правила.

"В то же время приближаются длинные новогодние выходные. Многие предпочитают перед ними восстановить или увеличить позицию в иностранной валюте из-за опасений реализации каких-либо рисков в этот период. Правда, торги у нас возобновятся уже 3 января", — дополняет Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ПРОГНОЗЫ

"В среду компаниям останется уплатить налог на прибыль, после чего декабрьский налоговый период окончательно завершится. На этом фоне курс доллара может закончить среду у 70,5 рубля", — прогнозирует Григорьев.

По оценкам Бахтина, в среду пара доллар-рубль может двигаться в пределах 69,5-72,5 рубля.