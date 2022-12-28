МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Рубль днем усиливает снижение: доллар вернулся на уровни недельной давности — выше 72 рублей, следует из данных Московской биржи. Владельцы ИИС сохранят льготы по НДФЛ при переводе бумаг из-за санкций

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.00 мск рос на 1,58 рубля — до 71,98 рубля, евро — на 1,26 рубля, до 76,26 рубля, юань — на 23 копейки, до 10,21 рубля.

Минутами ранее доллар максимально дорожал до 72,06 рубля – максимума с 22 декабря.