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2022
https://1prime.ru/Forex/20221228/839337052.html
Доллар на Мосбирже превысил 72 рубля
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Рубль днем усиливает снижение: доллар вернулся на уровни недельной давности — выше 72 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 15.00 мск рос... ПРАЙМ, 28.12.2022
валюта, рынки, новости, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Рубль днем усиливает снижение: доллар вернулся на уровни недельной давности — выше 72 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.00 мск рос на 1,58 рубля — до 71,98 рубля, евро — на 1,26 рубля, до 76,26 рубля, юань — на 23 копейки, до 10,21 рубля.
Минутами ранее доллар максимально дорожал до 72,06 рубля – максимума с 22 декабря.