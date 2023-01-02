Курс доллара вырос до 1,0678 за евро и снизился до 130,88 иены после выхода статистики
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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ.Курс доллара в понедельник растет по отношению к евро и снижается по отношению к иене после публикации индекса деловой активности в промышленности еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.59 мск курс евро к доллару снижается до 1,0678 доллара с 1,0702 доллара, курс доллара к иене опускается до 130,88 иены с уровня прошлого закрытия в 131,11 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,03%, до 103,49 пункта.
Инвесторы обращают внимание на индекс PMI (деловой активности) в промышленности 19 еврозоны, который ранее опубликовало агентство S&P Global. Окончательная оценка индекса в декабре совпала с предварительной — рост до 47,8 пункта с 47,1 пункта в ноябре. При этом PMI в области промышленного производства Германии вырос до 47,1 пункта с ноябрьских 46,2 пункта, а во Франции индикатор поднялся до 49,2 пункта с 48,3 пункта.
Тем не менее это ещё "отрицательная" зона — значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.
https://1prime.ru/Forex/20230102/839380875.html
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