МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник растет по отношению к евро и снижается по отношению к иене после публикации индекса деловой активности в промышленности еврозоны, свидетельствуют данные торгов. Инвестконсультант объяснил, почему доллар по 50 рублей реальнее, чем по 100

По состоянию на 12.59 мск курс евро к доллару снижается до 1,0678 доллара с 1,0702 доллара, курс доллара к иене опускается до 130,88 иены с уровня прошлого закрытия в 131,11 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,03%, до 103,49 пункта.

Инвесторы обращают внимание на индекс PMI (деловой активности) в промышленности 19 еврозоны, который ранее опубликовало агентство S&P Global. Окончательная оценка индекса в декабре совпала с предварительной — рост до 47,8 пункта с 47,1 пункта в ноябре. При этом PMI в области промышленного производства Германии вырос до 47,1 пункта с ноябрьских 46,2 пункта, а во Франции индикатор поднялся до 49,2 пункта с 48,3 пункта.

Тем не менее это ещё "отрицательная" зона — значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.