МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Рубль в четверг сократился к доллару, евро и юаню: доллар вырос до 72,18 рубля, евро — до 76,23 рубля, юань — до 10,42 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Цены на нефть замедляют рост после решения Saudi Aramco по отпускным ценам

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос 18 копеек, до 72,18 рубля, евро — на 7 копеек, до 76,23 рубля, юань — на 15 копеек, до 10,42 рубля.