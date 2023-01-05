2023-01-05T19:19:55+03:00
2023-01-05T19:19:55+03:00
2023-01-05T19:19:55+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230105/839398185.html
Рубль по итогам торгов ослаб к доллару и юаню
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Рубль в четверг сократился к доллару, евро и юаню: доллар вырос до 72,18 рубля, евро — до 76,23 рубля, юань — до 10,42 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс... ПРАЙМ, 05.01.2023
валюта, рынки, новости, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Рубль в четверг сократился к доллару, евро и юаню: доллар вырос до 72,18 рубля, евро — до 76,23 рубля, юань — до 10,42 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос 18 копеек, до 72,18 рубля, евро — на 7 копеек, до 76,23 рубля, юань — на 15 копеек, до 10,42 рубля.