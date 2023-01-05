МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Рубль в четверг сократился к доллару, евро и юаню: доллар вырос до 72,18 рубля, евро — до 76,23 рубля, юань — до 10,42 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Нефтяные качалки в Татарстане

Цены на нефть замедляют рост после решения Saudi Aramco по отпускным ценам

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос 18 копеек, до 72,18 рубля, евро — на 7 копеек, до 76,23 рубля, юань — на 15 копеек, до 10,42 рубля.