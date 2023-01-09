Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 10,5 рубля впервые с 11 мая
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Рубль усилил снижение к юаню, поднявшемуся выше 10,5 рубля впервые с 11 мая, при этом продолжает расти к доллару и перешел к снижению против евро: юань уже торгуется в районе 10,52 рубля, доллар — ниже 72 рублей, евро — по 76,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 7.24 мск растет на 8 копеек, до 10,52 рубля, доллара — снижается на 18 копеек, до 71,94 рубля, евро укрепляется на 34 копейки, до 76,51 рубля.
Ранее в ходе торгов евро символически снижался на 2 копейки.
https://1prime.ru/Forex/20230109/839413021.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.