МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Валютные резервы Швейцарского национального банка в декабре сократились, следует из опубликованных в понедельник данных.

Резервы Швейцарии в иностранной валюте на конец декабря составили 784,006 млрд франков (848,12 млрд долларов США) против 791,193 млрд франков на конец ноября.

Ранее сообщалось, что резервы составили 789,958 млрд франков. На это указывают данные, рассчитанные по стандартам Международного валютного фонда.