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Валютные резервы Швейцарии сократились в декабре
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Валютные резервы Швейцарского национального банка в декабре сократились, следует из опубликованных в понедельник данных. Резервы Швейцарии в иностранной валюте на конец декабря... ПРАЙМ, 09.01.2023
валюта, рынки, экономика, мировая экономика, новости, швейцария, валютные резервы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Валютные резервы Швейцарского национального банка в декабре сократились, следует из опубликованных в понедельник данных.
Резервы Швейцарии в иностранной валюте на конец декабря составили 784,006 млрд франков (848,12 млрд долларов США) против 791,193 млрд франков на конец ноября.
Ранее сообщалось, что резервы составили 789,958 млрд франков. На это указывают данные, рассчитанные по стандартам Международного валютного фонда.