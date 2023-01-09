МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Рубль днем усиливает рост: доллар опустился ниже психологической отметки 70 рублей, евро — ниже 75 рублей — к уровням, с которых они начинали 2023 год, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.42 мск падал на 2,35 рубля, до 69,77 рубля, евро — на 1,22 рубля, до 74,95 рубля, юаня — на 25 копеек, до 10,19 рубля.