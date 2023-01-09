МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Рубль в понедельник уверенно растет против основных торгуемых на Московской бирже валют в условиях ощутимо дорожающей нефти, а также на фоне активизации продаж валюты экспортерами, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Курс доллара упал ниже 70 рублей, евро – ниже 75 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.44 мск падал на 2,72 рубля, до 69,4 рубля, евро — на 2,19 рубля, до 73,98 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 23 копейки, до 10,2 рубля, а объем торгов им составлял 95,2 миллиарда рублей против 62,4 миллиарда по евро и 83,8 миллиарда по доллару.

Доллар падал к рублю на 3,7%, евро – на 2,7%, юань — на 2,3%. Рублевая цена нефти составляла около 5,6 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ РАВНЯЕТСЯ НА НЕФТЬ

Российская валюта в понедельник уверенно растет, корректируя падение прошлой празднично-рабочей недели. Так, курс доллара по ее итогам вырос на 2,22 рубля, юаня – на 53 копейки, евро – на 1,87 рубля. Мировые цены на нефть ускорили рост

"Спрос на рубли обеспечивают экспортеры, которые не проводили операцию в первую неделю года на фоне низкой ликвидности. Соответственно, для конвертации валютной выручки у экспортеров в январе меньше времени, чем обычно", — комментирует Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

При этом рынок нефти задает позитивную динамику курсу рубля. Стоимость нефти растет на 2,9%, до 80,8 доллара за баррель сорта Brent.

Рынки с оптимизмом оценивают перспективы нефтяного спроса на фоне мер по ослаблению карантинных ограничений в КНР. С 8 января отменены обязательное ПЦР-тестирование на въезд в страну и централизованная изоляция для прибывающих в Китай. КНР является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти, поэтому ожидания по экономике страны отражаются на прогнозах спроса на нефть.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,6%, до 103,2 пункта. Эта динамика сигнализирует о спросе на рисковые активы.

ПРОГНОЗЫ

Курс доллара вернулся к верхней границе привычного для рынка диапазона 65-70 рублей, что вполне логично с позиции параметров платежного баланса, считает Александр Джиоев, аналитик УК "Альфа-Капитал". Курс на позитив: цены на нефть поддержат российские активы

"При условии, что баланс экспорта и импорта останется в имеющейся конфигурации, то есть счет текущих операций будет профицитным, курс доллара к рублю сохранится в указанном коридоре. В то же время стоит напомнить о рыночной волатильности – обычном явлении первых послепраздничных торгов", — добавляет он.

На текущей неделе внимание российского игроков валютного рынка будет сосредоточено на том, насколько рубль сумеет отыграть недавние эпизоды ослабления, учитывая вероятную активизацию на рынке экспортеров и грядущий поток дивидендных выплат (ожидается 1,2 триллиона рублей в январе) в дополнение к регулярным налоговым платежам (которые также требуют от экспортеров продажи валютной выручки), рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка, говоря о факторах курсообразования рубля.