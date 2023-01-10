МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Рубль утром во вторник консолидируется после активного роста накануне: немного дорожает против доллара, стабилен к юаню, но теряет к евро, следует из данных Московской биржи. Назван новый ориентир для рубля в январе

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.48 мск снижался на 12 копеек, до 69,87 рубля, евро повышался на 33 копейки, до 74,77 рубля, юаня — на 3 копейки, до 10,25 рубля, следует из данных Московской биржи.

Во вторник доллар упал на 2,13 рубля, евро — на 1,72 рубля, юань – на 22 копейки.

При этом диапазон колебаний курса доллара на торгах во вторник составляет 69,22-70,15 рубля, юаня – 10,14-10,27 рубля, евро – 74,06-74,91 рубля.

Объем торгов юанем составляет 15,2 миллиарда рублей, долларом – 14,5 миллиарда, евро – 12,3 миллиарда рублей.

Рубль может попробовать еще подрасти на фоне сброса долларов инвесторами, которые хеджировались им накануне выходных, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Россиянам назвали лучшие валюты для сбережений в 2023 году

"На рынок также начали выходить крупные экспортеры с продажей накопленной за первую декаду января валютной выручки. На технический анализ по курсу доллара к рублю полагаться не стоит, поскольку во второй половине декабря на рынке явно прослеживался крупный продавец рублей. В любое время он может вновь появиться на торгах и увести курс на нужную ему величину", — добавляет он.

Ориентиром текущей курсовой динамики выступает отметка 68 рублей за доллар, поскольку формируется благоприятная техническая картина для укрепления рубля, что может вывести на рынок спекулянтов, закрывающие свои длинные декабрьские валютные позиции, полагает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"При этом увеличиваются поставки энергоносителей из России в Китай и Индию, что также является благоприятным фактором для российской национальной валюты", — добавляет он.