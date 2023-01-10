МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Рубль во вторник уверенно растет против доллара, но стабилен к евро и юаню на фоне сохранения высоких продаж валюты экспортерами, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Минфин на первых аукционах в 2023 году предложит ОФЗ двух серий

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.44 мск падал на 50 копеек, до 69,49 рубля, евро прибавлял 2 копейки, до 74,46 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 1 копейку, до 10,21 рубля, а объем торгов им составлял 47,8 миллиарда рублей против 55 миллиардов по евро и 46,8 миллиарда по доллару.

Доллар падал к рублю на 0,7%, евро почти не менялся, юань терял 0,1%. Рублевая цена нефти составляла около 5,55 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА ЭКСПОРТЕРОВ

Российская валюта во вторник уверенно растет к доллару, отыгрывая преобладающие над покупками продажи иностранной валюты на бирже.

"Экспортеры, накопившие валюту за период новогодних каникул, активно продают ее. Вероятно, объемы продаж иностранной валюты экспортерами остаются высокими", — комментирует Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"Спрос на валюту после праздников сократился: вчера он был почти на треть меньше предложения в "стакане". Экспортеры спешат реализовать валюту по выгодному курсу", — также отмечает Георгий Ващенко из из Freedom Finance Global.

При этом рынок нефти пытается удержаться вблизи психологического уровня 80 долларов за баррель сорта Brent — стоимость этой марки растет на 0,4%, до 79,97 доллара за баррель.

Нефтяные котировки опираются на ожидания дополнительного спроса со стороны Китая, где на днях был полностью отменен карантин и анализы для приезжающих из-за границы, введенные ранее в связи с новыми случаями заболеваний ковидом. Китай — один из крупнейших импортеров и потребителей нефти, поэтому эти ожидания отражаются на прогнозах спроса на сырье.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается на 0,3% до 103,3 пункта. Эта динамика сигнализирует о пониженном спросе на рисковые активы.

ПРОГНОЗЫ

Ощутимого укрепления рубля пока не происходит, отмечает Ващенко из из Freedom Finance Global.

"Валюта от экспортеров из банков на биржу поступает не сразу. На рынке сохраняются отрицательные процентные ставки за перенос позиции, что свидетельствует о недостатке валюты в системе. По мере нормализации ситуации с ликвидностью можно ожидать продолжения тренда на укрепления рубля. До конца недели курс, вероятнее всего, будет колебаться в диапазоне 65–70 рублей за доллар", — добавляет он.

В условиях сохранения продаж валюты экспортерами курс в течение дня может закрепиться около 68 рублей за доллар и протестировать другой важный уровень — 67,5 рубля, рассчитывает Попов из SberCIB Investment Research.

"На глобальном рынке в центре внимания будет выступление председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла. На фоне последней довольно слабой американской макростатистики он может смягчить риторику, что даст надежду на скорое прекращение повышения ставки и поддержит мировые рынки", — добавляет он.