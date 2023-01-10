МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Курс евро колеблется по отношению к доллару во вторник вечером, демонстрируя то слабый рост, то снижение, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.55 мск курс евро к доллару снижался до 1,0725 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0728 доллара. Минутами ранее евро дорожал к доллару примерно до 1,073 доллара.

Курс доллара к иене поднимался до 132,19 иены со 131,88 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,37%, до 103,38 пункта.

Главным событием этой недели для валютных инвесторов станет публикация статистики потребительских цен в США, предстоящая в четверг. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране замедлилась в декабре до 6,5% с 7,1% в ноябре.

Статистика может дать трейдерам подсказку о дальнейших действиях Федрезерва США, чье следующее двухдневное заседание пройдет 31 января и 1 февраля. По данным CME Group, около 78% аналитиков ожидают повышение учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов – до 4,5-4,75%.