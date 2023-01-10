МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Рубль закрыл торговую сессию вторника ростом к доллару на фоне усиления продаж валюты экспортерами и восстановления нефти, но ослаб к евро и юаню, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев экспертов. Forbes перечислил самых обедневших миллиардеров России

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 19 копеек, до 69,8 рубля, евро вырос на 46 копеек, до 74,9 рубля, юаня — на 6 копеек, до 10,28 рубля.

Объем торгов юанем составил 58,93 миллиарда рублей против 65,23 миллиарда рублей по евро, объем торгов долларом составил 59,23 миллиарда рублей.

РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НЕФТИ

"Укрепление рубля во вторник продолжилось, хоть оно и замедлилось", — указывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Он дополняет, что рублю поддержку в том числе оказывает "усилившаяся продажа валюты экспортерами после длительных праздников".

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" дополняет, что рубль во вторник продолжал выглядеть крепко, доллар торговалась чуть ниже отметки 70 рублей. "Поддержку рублю оказал ценовой оптимизм в нефти, связанный с ожиданиями оживления спроса на топливо в Китае после снятия части карантинных ограничений", — поясняет эксперт.

Стоимость мартовского фьючерса марки Brent к 20.19 мск растет на 1,22%, до 80,63 доллара за баррель.

"Рубль укреплял свои позиции против доллара США, но торговался с меньшей уверенностью против евро и юаня. Мы все еще можем говорить о том, что поддержку российской валюте оказывает подготовка экспортеров к налоговому периоду. В январе на конвертацию валюты выпало заметно меньше дней, что позволяет рублю противостоять внешнему негативу в виде неуверенных цен на нефть и металлы", — подмечает Андрей Кочетков из "Открытие Research".

ПРОГНОЗЫ

Григорьев считает, что в целом у курса доллара сохраняется потенциал к движению в сторону 69 рублей в среду, но в более долгосрочной перспективе риски ослабления рубля превалируют.

"Как мы и ожидали, волатильность курса рубля перешла к снижению после всплеска в понедельник. По нашим оценкам, в среду пара доллар-рубль будет курсировать в диапазоне 69-71 рубль", — предполагает Бахтин.