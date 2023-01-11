МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Валюта РФ выросла в среду: доллар и юань "закрыли торги" соответственно по 68,73 рубля и 10,07 рубля, следует из данных Московской биржи. Инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,24 процента

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 1,07 рубля, до 68,73 рубля, юань — на 21 копейку, до 10,07 рубля, евро — на 90 копеек, до 74 рублей ровно.