2023-01-11T19:10:23+03:00
2023-01-11T19:10:23+03:00
2023-01-11T19:10:23+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230111/839449085.html
Доллар на Мосбирже завершил торги падением до 68,73 рубля
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Валюта РФ выросла в среду: доллар и юань "закрыли торги" соответственно по 68,73 рубля и 10,07 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00... ПРАЙМ, 11.01.2023
валюта, рынки, новости, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Валюта РФ выросла в среду: доллар и юань "закрыли торги" соответственно по 68,73 рубля и 10,07 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 1,07 рубля, до 68,73 рубля, юань — на 21 копейку, до 10,07 рубля, евро — на 90 копеек, до 74 рублей ровно.