МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером снижается по отношению к евро, но увеличивается к иене, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы по-прежнему ждут статистику по инфляции в США.

По состоянию на 19.31 мск курс евро к доллару рос до 1,0751 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0734 доллара, курс доллара к иене поднимался до 132,5 иены со 132,25 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,06%, до 103,3 пункта.

Главным событием этой недели станет публикация статистики потребительских цен в США, которая ожидается в четверг. Согласно прогнозам, годовая инфляция в стране замедлилась в декабре до 6,5% с 7,1% в ноябре.

"Данные по инфляции стали самой важной государственной статистикой, превзойдя даже ежемесячные данные по числу рабочих мест", — сказал агентству Блумберг главный рыночный стратег National Securities Corp. Артур Хоган (Arthur Hogan).