МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером, как и днем, снижается по отношению к евро и иене, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают статистику по инфляции в США.

По состоянию на 18.56 мск курс евро к доллару рос до 1,0804 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0755 доллара. После выхода статистики евро ускорил рост к доллару, максимально поднявшись до 1,0837 доллара, затем постепенно замедлил темпы.

Курс доллара к иене падал на 1,95%, до 129,86 иены со 132,47 иены, после данных по инфляции доллар дешевел до 129,51 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,43%, до 102,73 пункта.

Годовая инфляция в стране по итогам декабря замедлилась до 6,5% с 7,1% месяцем ранее, как и ожидали аналитики. В месячном выражении потребительские цены в стране снизились на 0,1%, в то время как прогнозировалось, что они не изменятся по сравнению с ноябрем.

"(Показатели инфляции – ред.) в целом совпадают с прогнозом и нашими собственными ожиданиями. В будущем мы будем уделять пристальное внимание сообщениям Федрезерва по мере того как оцениваем возможность повышения ставки на 25 или 50 базисных пунктов на январско-февральском заседании", — цитирует агентство Блумберг старшего экономиста Vanguard Эндрю Паттерсона (Andrew Patterson).

Следующее заседание Федрезерва США пройдет 31 января и 1 февраля. По данным CME Group, более 90% аналитиков ожидают повышение учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов – до 4,5-4,75%.