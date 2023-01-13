МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером растет к евро, но заметно снижается к иене, свидетельствуют данные торгов. Неделю доллар может завершить в минусе к обеим валютам.

По состоянию на 19.14 мск курс евро к доллару снижался до 1,0815 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0846 доллара, курс доллара к иене опускался на 1,16% — до 127,72 иены со 129,22 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,06%, до 102,18 пункта.

А с начала недели евро подорожал к доллару на 1,8%, иена – на 3,3%. Индекс доллара с понедельника сократился на 1,6%.

Давление на американскую валюту оказали ожидания замедления темпов роста потребительских цен в США. Согласно данным минтруда страны, опубликованным в четверг, годовая инфляция в стране по итогам декабря замедлилась до 6,5% с 7,1% месяцем ранее. Теперь инвесторы ждут решений Федрезерва США, чье двухдневное заседание пройдет 31 января и 1 февраля.

Трейдеры в пятницу также обратили внимание на то, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в январе увеличился до 64,6 пункта с декабрьских 59,7 пункта. Ожидалось увеличение показателя только до 60,5 пункта.