2023-01-13T19:29:48+03:00
2023-01-13T19:29:48+03:00
2023-01-13T19:29:48+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230113/839470421.html
Доллар на Мосбирже закончил неделю на отметке 68,79 рубля
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Валюта РФ упала в пятницу, но выросла за неделю: доллар и юань "закрыли торги" соответственно по 68,79 рубля и 10,19 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 13.01.2023
валюта, рынки, новости, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Валюта РФ упала в пятницу, но выросла за неделю: доллар и юань "закрыли торги" соответственно по 68,79 рубля и 10,19 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,03 рубля, до 68,79 рубля, юань — на 17 копеек, до 10,19 рубля, евро — на 1,01 рубля, до 74,15 рубля.
Доллар за неделю упал на 3,33 рубля, юань – на 25 копеек, евро — на 2,02 рубля.