МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Валюта РФ упала в пятницу, но выросла за неделю: доллар и юань "закрыли торги" соответственно по 68,79 рубля и 10,19 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций вырос на два процента за неделю

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,03 рубля, до 68,79 рубля, юань — на 17 копеек, до 10,19 рубля, евро — на 1,01 рубля, до 74,15 рубля.

Доллар за неделю упал на 3,33 рубля, юань – на 25 копеек, евро — на 2,02 рубля.