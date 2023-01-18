МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам в среду вечером снижается, свидетельствуют данные торгов. Негативная статистика из США сдерживает котировки американской валюты.

По состоянию на 18.23 мск курс евро к доллару рос до 1,0849 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0788 доллара. Курс доллара к иене опускался до 128,06 иены со 128,13 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,56%, до 101,82 пункта. Днем индекс снижался на 0,4%.

Внимание рынков сосредоточилось вокруг макростатистики из США. Объем розничных продаж в США в декабре в месячном выражении упал сильнее прогноза — на 1,1%, ожидали снижения показателя лишь на 0,8%. Промпроизводство в США в декабре снизилось также хуже ожиданий — на 0,7% к ноябрю, прогнозировалось лишь уменьшение на 0,1%.

На стоимость иены повлияли итоги заседания Банка Японии. Японский регулятор по итогам очередного заседания вновь сохранил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, и программы выкупа активов. Кроме того, ЦБ обновил свои макроэкономические прогнозы, в частности, понизив ожидания роста ВВП страны.

Инвесторы также обратили внимание на данные о потребительских ценах в еврозоне. Инфляция в странах валютного блока, по окончательной оценке, замедлилась до 9,2% в декабре с 10,1% по итогам ноября, как и предполагала предварительная оценка.